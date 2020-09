Commisso: “Voglio distruggere il Franchi. Se non mi fanno fare lo stadio nuovo me ne torno in America” (Di giovedì 24 settembre 2020) Rocco Commisso vuole “distruggere” lo stadio Franchi, e costruirne uno nuovo. “Per fare come la Juve”. E se non glielo fanno fare, “allora quasi quasi me ne torno in America”. Il Presidente della Fiorentina va in conferenza stampa per presentare uno studio commissionato dalla Fiorentina a Monitor Deloitte, per mettere in evidenza le potenzialità dell’impatto economico derivante dalla costruzione del nuovo stadio. Un progetto che Commisso dà ormai come priorità della sua presidenza. “Circa dieci anni fa i ricavi dei top 20 club europei erano in media di 107 milioni l’anno, e quelli della Fiorentina 101. Eravamo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Roccovuole “” lo, e costruirne uno. “Percome la Juve”. E se non glielo, “allora quasi quasi me nein America”. Il Presidente della Fiorentina va in conferenza stampa per presentare uno studio commissionato dalla Fiorentina a Monitor Deloitte, per mettere in evidenza le potenzialità dell’impatto economico derivante dalla costruzione del. Un progetto chedà ormai come priorità della sua presidenza. “Circa dieci anni fa i ricavi dei top 20 club europei erano in media di 107 milioni l’anno, e quelli della Fiorentina 101. Eravamo ...

