Centro storico di Salerno, muore in un locale mentre gioca a carte (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tragedia questa mattina nel Centro storico di Salerno dove un anziano è morto all'interno di un locale mentre giocava a carte con un gruppo di amici. L'uomo era titolare di una rivendita di bombole del gas ed era molto conosciuto in città ed in particolare nel quartiere che ospita il Centro antico. Il locale si trova, infatti, proprio di fronte all'ingresso principale del Duomo di Salerno dove subito dopo la notizia si è radunata una folla di persone in lacrime. Sul posto un'ambulanza per tentare una invana rianimazione, la polizia ed i vigili urbani. Anche il parroco Don Michele Pecoraro si è avvicinato ...

