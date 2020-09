Calciomercato Cagliari, è ufficiale: Diego Godin è un nuovo giocatore rossoblù. I dettagli (Di giovedì 24 settembre 2020) nuovo colpo per il Cagliari.Dopo settimane di attesa, è arrivata l'ufficialità: Diego Godin è un nuovo calciatore del Cagliari. L'ex Inter, approdato nel pomeriggio in Sardegna, arriva a parametro zero. A comunicarlo, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali social, è lo stesso club rossoblù.“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.” Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020)colpo per il.Dopo settimane di attesa, è arrivata l'ufficialità:è uncalciatore del. L'ex Inter, approdato nel pomeriggio in Sardegna, arriva a parametro zero. A comunicarlo, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali social, è lo stesso club rossoblù.“IlCalcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreGodín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.”

