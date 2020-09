Cagliari, seduta in vista della Lazio. Klavan in gruppo (Di giovedì 24 settembre 2020) Cagliari - Nuova seduta di allenamento questa mattina per il Cagliari , in vista della sfida di sabato alle 18 contro la Lazio. Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra si è dedicata al lavoro ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- Nuovadi allenamento questa mattina per il, insfida di sabato alle 18 contro la. Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra si è dedicata al lavoro ...

sportli26181512 : #Cagliari, seduta in vista della Lazio. Klavan in gruppo: Allenamento mattutino per i rossoblù: a riposo Carboni pe… - Cagliari_1920 : Cagliari, nuova seduta tattica per Di Francesco - infoitsport : Cagliari,+allenamento+pomeridiano:+prima+seduta+per+Matteo+Tramoni+e+Zito+Luvumbo - YuriSali : @ZZiliani Tramite seduta spiritica verrà anche spiegato il gol annullato a Graziani in Cagliari-Fiorentina del 16 m… - IoNascoQui : OGGI POMERIGGIO PENULTIMA SEDUTA DI ALLENAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA PER CAGLIARI, INZAGHI CONTINUERA' CON LE PR… -