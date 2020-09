Cagliari, muore di Covid a 33 anni. Era stato in vacanza in Costa Smeralda (Di giovedì 24 settembre 2020) Aveva solo 33 anni Fabio Lecis, il più giovane morto di Coronavirus in Sardegna. Operatore sanitario di Isili, nella provincia del Sud Sardegna, è morto nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lecis era stato uno dei primi contagiati del focolaio registrato quest’estate in Costa Smeralda, la popolare zona turistica nella quale il 33enne aveva trascorso qualche giorno di vacanza. Le sue condizioni si sono aggravate e così purtroppo quando è arrivato in ospedale versava già in una situazione disperata, con una grave insufficienza respiratoria. Il ragazzo, che aveva patologie pregresse, era seguito a domicilio dall’Ats. Dopo il suo peggioramento, la chiamata al 118 e ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) Aveva solo 33Fabio Lecis, il più giovane morto di Coronavirus in Sardegna. Operatore sanitario di Isili, nella provincia del Sud Sardegna, è morto nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di. Lecis erauno dei primi contagiati del focolaio registrato quest’estate in, la popolare zona turistica nella quale il 33enne aveva trascorso qualche giorno di. Le sue condizioni si sono aggravate e così purtroppo quando è arrivato in ospedale versava già in una situazione disperata, con una grave insufficienza respiratoria. Il ragazzo, che aveva patologie pregresse, era seguito a domicilio dall’Ats. Dopo il suo peggioramento, la chiamata al 118 e ...

