Barletta, studente positivo al Covid: chiuso per due giorni liceo scientifico (Di giovedì 24 settembre 2020) Uno studente del liceo scientifico "Cafiero" di Barletta è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Per questo motivo, nella tarda mattinata di oggi, il dirigente Salvatore Citino - dopo aver ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 settembre 2020) Unodel"Cafiero" diè risultatoal tampone per il-19. Per questo motivo, nella tarda mattinata di oggi, il dirigente Salvatore Citino - dopo aver ...

lightmoon972 : RT @LaGazzettaWeb: Barletta, studente positivo al Covid: chiuso per due giorni liceo scientifico - LaGazzettaWeb : Barletta, studente positivo al Covid: chiuso per due giorni liceo scientifico - EnricoAncillott : RT @Black300Joe: @oloflover @livornosilega @EnricoAncillott @borghi_claudio Ah ma non ha vinto il PD? Oggi ho parlato con uno studente del… - Black300Joe : @oloflover @livornosilega @EnricoAncillott @borghi_claudio Ah ma non ha vinto il PD? Oggi ho parlato con uno stude… -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta studente Barletta, studente positivo al Covid: chiuso per due giorni liceo scientifico La Gazzetta del Mezzogiorno Barletta, studente positivo al Covid: chiuso per due giorni liceo scientifico

Uno studente del liceo scientifico "Cafiero" di Barletta è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Per questo motivo, nella tarda mattinata di oggi, il dirigente Salvatore Citino - dopo aver ri ...

Barletta, contagiato studente del Liceo Scientifico locale

Continua l’emergenza a Barletta. Nelle scorse ore erano stati individuati sette docenti positivi al Covid, e per questo era stata rinviata l’apertura di tre scuole che era programmata per oggi; a ques ...

Uno studente del liceo scientifico "Cafiero" di Barletta è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Per questo motivo, nella tarda mattinata di oggi, il dirigente Salvatore Citino - dopo aver ri ...Continua l’emergenza a Barletta. Nelle scorse ore erano stati individuati sette docenti positivi al Covid, e per questo era stata rinviata l’apertura di tre scuole che era programmata per oggi; a ques ...