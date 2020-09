Astrofisica | ASPECS | così le galassie hanno prodotto le loro stelle

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un team di ricercatori coordinato da Fabian Walter dell’Istituto Max Planck per l’Astronomia (Germania), Roberto Decarli dell’Istituto Nazionale di, Chris Carilli del National Radio Astronomy Observatory (USA) e Manuel Aravena dell’Universidad Diego Portales (Cile) ha ricostruito grazie alle osservazioni dell’osservatorio ALMA la storia della distribuzione dell’idrogeno molecolare nelle, da due miliardi di anni dopo il Big Bang fino ai giorni nostri, nell’ambito del progetto(The ALMA Spectroscopic Survey in the Hubble Ultra Deep Field). Combinando i dati raccolti ad accurate simulazioni al calcolatore, è stato possibile caratterizzare e quantificare i flussi di gas che sono i prerequisiti necessari per la formazione delle...