Arrivano nuove emoji simboli del 2020 | le “faccine” ai tempi di Covid-19

Leggi su iodonna

(Di giovedì 24 settembre 2020)ledele quelle del 2021 e, come possiamo ben immaginare, sulla loro creazione il coronavirus ha avuto un impatto molto forte. Faccine aidi-19 Se quest’anno nell’infornata dellefaccine viste a gennaio spiccava come tema l’abbattimento delle barriere di genere, quelle che debutteranno nelle prossime settimane su iOS 14 e Android 11, saranno caratterizzate dalla pandemia, in primis, ma anche dagli incendi in Australia e dalla variante di colore delle pelle, nell’ottica di dare sempre più spazio all’inclusività. 217Saranno quindi ben 217, le faccine approvate dal consorzio Unicode, l’organismo non profit che si ...