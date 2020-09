Allerta Meteo Lazio: codice arancione per forti temporali, venti di burrasca e mareggiate (Di giovedì 24 settembre 2020) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdi’ 25 settembre 2020, e per le successive 24/36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Sempre dalla mattina di domani, e per le successive 24/36 ore, si prevedono inoltre venti forti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, mareggiate lungo le coste esposte“. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdi’ 25 settembre 2020, e per le successive 24/36 ore, si prevedono sul: precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica eraffiche di vento. Sempre dalla mattina di domani, e per le successive 24/36 ore, si prevedono inoltredi, con raffiche diforte, dai quadranti occidentali,lungo le coste esposte“. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del ...

