Aderenza alle terapie, perché non si deve saltare la cura (Di giovedì 24 settembre 2020) Quanto più una condizione da trattare si mantiene nel tempo, tanto minori sono le possibilità che le cure siano seguite a dovere. E, purtroppo, diventa più difficile raggiungere quegli obiettivi che appaiono fondamentali in chiave preventiva, specie per chi è a rischio di malattie cardiovascolari. Il colesterolo elevato e l’ipertensione, infatti, non creano disturbi e quindi si tende a “dimenticare” le prescrizioni del medico. In Italia, oggi, per questi problemi solo il 50 per cento degli over 65 segue correttamente le prescrizioni. Insomma, ci vuole più attenzione per controllare al meglio i rischi per il cuore. E non solo…….. I consigli dell’esperto “L’Aderenza terapeutica riflette la capacità del paziente di rispettare in modo preciso e con costanza le raccomandazioni del ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 settembre 2020) Quanto più una condizione da trattare si mantiene nel tempo, tanto minori sono le possibilità che le cure siano seguite a dovere. E, purtroppo, diventa più difficile raggiungere quegli obiettivi che appaiono fondamentali in chiave preventiva, specie per chi è a rischio di malattie cardiovascolari. Il colesterolo elevato e l’ipertensione, infatti, non creano disturbi e quindi si tende a “dimenticare” le prescrizioni del medico. In Italia, oggi, per questi problemi solo il 50 per cento degli over 65 segue correttamente le prescrizioni. Insomma, ci vuole più attenzione per controllare al meglio i rischi per il cuore. E non solo…….. I consigli dell’esperto “L’terapeutica riflette la capacità del paziente di rispettare in modo preciso e con costanza le raccomandazioni del ...

mariapiademarzo : I 3 vantaggi del Cloud Made in Italy sono: - legale, aderenza alle normative - velocità e latenza - assistenza in… - mariapiademarzo : 'Il cloud è un servizio senza confini' cit. Il cloud made in Italy ha il plus che ha completa aderenza alle leggi i… - SportelloCuore : Il paziente informato previene meglio i fattori di rischio cardiovascolare Solo una persona su due segue regolarmen… - Emilio09006503 : RT @Marinotoma: @FrancescaCose @lucabattanta Concordo. Forse tornare alle preferenze e farli scegliere direttamente dal corpo elettorale po… - lucabattanta : RT @Marinotoma: @FrancescaCose @lucabattanta Concordo. Forse tornare alle preferenze e farli scegliere direttamente dal corpo elettorale po… -

Ultime Notizie dalla rete : Aderenza alle Aderenza alle terapie, perché non si deve saltare la cura DiLei Al via una web serie per seguire bene le cure del medico

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Negli ultimi 20 anni le terapie hanno ridotto del 50% la mortalità per cardiopatia ischemica. In Italia un paziente su 2 degli over-65, però, non segue le cure prescritte dai m ...

Antreprima dell'EstOvest Festival alle Fonderie Limone

Torna EstOvest – il Festival più importante dell’autunno per la musica classica contemporanea - e inaugura l’edizione 2020 con uno spettacolo in anteprima e in prima nazionale inserito nel prestigioso ...

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Negli ultimi 20 anni le terapie hanno ridotto del 50% la mortalità per cardiopatia ischemica. In Italia un paziente su 2 degli over-65, però, non segue le cure prescritte dai m ...Torna EstOvest – il Festival più importante dell’autunno per la musica classica contemporanea - e inaugura l’edizione 2020 con uno spettacolo in anteprima e in prima nazionale inserito nel prestigioso ...