Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2020 ore 07 | 30

(Di mercoledì 23 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, E ...