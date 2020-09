Traffico Roma del 23-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno viaggio per l’intensosul Raccordo Anulare traSud Ardeatina interna e tra Prenestina Il Bivio A24 in carreggiata esterna sul tratto Urbano dell’a24 inquinamenti da Tor Cervara verso la tangenziale c’è la via Flaminia ponte da lavoro a via dei Due Ponti verso il centro sulla A1bloccato con code tra Ponzanono enord da nelle due direzioni sulla metro a per un intervento tecnico la stazione Manzoni è aperta solo in uscita venerdì trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore che interesserà ATACTPL e Cotral agitazione scatterà alle 10 coinvolgerà bus tram e metropolitane e ferrovie urbane garantite le corse essenziali da inizio Servizio ...