Suarez, l’ex allenatore punge il Barcellona: “Vogliono far sembrare che la brutta stagione sia colpa sua” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Suarez come capro espiatorio al Barcellona. Questo il pensiero di Martin Lasarte, ex allenatore del Nacional che in passato ha lavorato proprio con il centravanti blaugrana dato per partente in queste settimane di calciomercato. Come riporta Sport, l'ex mister del Pistolero ha voluto affrontare il tema della situazione dell'attaccante in maglia blaugrana muovendo delle accuse pesanti alla società catalana.Lasarte difende Suarezcaption id="attachment 1025767" align="alignnone" width="463" Lasarte (getty images)/caption"Sembra quasi di avere la sensazione che la colpa della stagione deludente del Barcellona sia di Suarez", ha detto Lasarte senza giri di parole. "Pare che il club stia dando la colpa a Suarez per ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020)come capro espiatorio al. Questo il pensiero di Martin Lasarte, exdel Nacional che in passato ha lavorato proprio con il centravanti blaugrana dato per partente in queste settimane di calciomercato. Come riporta Sport, l'ex mister del Pistolero ha voluto affrontare il tema della situazione dell'attaccante in maglia blaugrana muovendo delle accuse pesanti alla società catalana.Lasarte difendecaption id="attachment 1025767" align="alignnone" width="463" Lasarte (getty images)/caption"Sembra quasi di avere la sensazione che ladelladeludente delsia di", ha detto Lasarte senza giri di parole. "Pare che il club stia dando laper ...

Resenzatrono : RT @AcidoBianconero: “#Suarez, indagine solo all’inizio. Se l’esame è una farsa a qualcuno conveniva” avv. Michele Briamonte uno degli avv… - ItaSportPress : Suarez, l'ex allenatore punge il Barcellona: 'Vogliono far sembrare che la brutta stagione sia colpa sua' -… - NuovoNando : RT @Diffidato_: Calciopoli, doping con Agricola ancora lì, 'ndrangheta, plusvalenze farlocche, il figlio di Pairetto (ex arbitro condannato… - M16dicembre1899 : RT @Diffidato_: Calciopoli, doping con Agricola ancora lì, 'ndrangheta, plusvalenze farlocche, il figlio di Pairetto (ex arbitro condannato… - JohSogos : RT @Diffidato_: Calciopoli, doping con Agricola ancora lì, 'ndrangheta, plusvalenze farlocche, il figlio di Pairetto (ex arbitro condannato… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez l’ex Caso Suarez, Sarri (Finanza): «la Juve ha organizzato l’esame ma non è indagata» Corriere della Sera