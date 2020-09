Spadafora: «Sarà consentito l’accesso allo stadio in tutte le categorie» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato in un intervento alla Camera: queste le sue dichiarazioni Vincenzo Spadafora durante l’intervento alla Camera dei Deputati, ha parlato della riapertura degli stadi. «Agli internazionali di tennis, che si sono svolti nei giorni passati a Roma, è stata consentita una prima partecipazione al pubblico. Dopodiché la FIGC aveva presentato, in modo specifico per il calcio, un protocollo al CTS. Il CTS lo ha bocciato in maniera netta, ritenendo che non ci fossero ancora le condizioni né per il calcio né per le altre discipline che iniziavano i loro campionati, di consentire l’accesso al pubblico in modo continuativo. La novità è che ieri, in un incontro con il presidente Bonaccini, ma non solo con il calcio anche con altre discipline, abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Vincenzo, Ministro dello Sport, ha parlato in un intervento alla Camera: queste le sue dichiarazioni Vincenzodurante l’intervento alla Camera dei Deputati, ha parlato della riapertura degli stadi. «Agli internazionali di tennis, che si sono svolti nei giorni passati a Roma, è stata consentita una prima partecipazione al pubblico. Dopodiché la FIGC aveva presentato, in modo specifico per il calcio, un protocollo al CTS. Il CTS lo ha bocciato in maniera netta, ritenendo che non ci fossero ancora le condizioni né per il calcio né per le altre discipline che iniziavano i loro campionati, di consentire l’accesso al pubblico in modo continuativo. La novità è che ieri, in un incontro con il presidente Bonaccini, ma non solo con il calcio anche con altre discipline, abbiamo ...

