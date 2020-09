Sondaggi politici Ipsos: leader centrodestra, Meloni scalza Salvini (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi è stato il vero vincitore della tornata elettorale del 20 e 21 settembre? A chiederlo agli italiani ci ha pensato Ipsos mettendo a confronto i principali leader politici del Paese in due distinti “duelli”. Nel primo Zingaretti (32%) ha prevalso su Salvini (25%) anche se la percentuale più alta l’ha registrata la risposta “nessuno dei due”. Nel secondo Meloni (54%) ha trionfato su Di Maio (18%).Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi politici Ipsos: leader centrodestra, Meloni supera Salvini La leader di Fratelli d’Italia è stata una delle protagoniste delle Regionali: il suo candidato ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi è stato il vero vincitore della tornata elettorale del 20 e 21 settembre? A chiederlo agli italiani ci ha pensatomettendo a confronto i principalidel Paese in due distinti “duelli”. Nel primo Zingaretti (32%) ha prevalso su(25%) anche se la percentuale più alta l’ha registrata la risposta “nessuno dei due”. Nel secondo(54%) ha trionfato su Di Maio (18%).Segui Termometro Politico su Google NewssuperaLadi Fratelli d’Italia è stata una delle protagoniste delle Regionali: il suo candidato ...

