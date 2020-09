Skin sposa Ladyfag, le nozze annunciate sui social: “Non vedo l’ora” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Skin sposa Ladyfag, dopo alcuni anni d’amore. L’artista inglese corona il suo sogno d’amore con la sua compagna, in una cerimonia imminente che ha annunciato sui suoi canali social: “Dodici anni di preparazione e finalmente ecco quello che ho sempre voluto”. La conferma del fidanzamento arriva da Instagram, in cui hanno anche mostrato gli anelli: “Sì, siamo fidanzate. Non vedo l’ora che arrivi il grande giorno, ti amo”. Skin viene da un precedente matrimonio, avvenuto nel 2013 con la sua produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly. Le nozze sono durate appena due anni, dopodiché hanno deciso di rompere il loro rapporto: “Ho bruciato il mio vestito di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020), dopo alcuni anni d’amore. L’artista inglese corona il suo sogno d’amore con la sua compagna, in una cerimonia imminente che ha annunciato sui suoi canali: “Dodici anni di preparazione e finalmente ecco quello che ho sempre voluto”. La conferma del fidanzamento arriva da Instagram, in cui hanno anche mostrato gli anelli: “Sì, siamo fidanzate. Nonl’ora che arrivi il grande giorno, ti amo”.viene da un precedente matrimonio, avvenuto nel 2013 con la sua produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly. Lesono durate appena due anni, dopodiché hanno deciso di rompere il loro rapporto: “Ho bruciato il mio vestito di ...

