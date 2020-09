Sileri apre ai tifosi: "All'Olimpico anche in 20-25 mila" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza " e " all' Olimpico di Roma l'ingresso potrebbe essere consentito anche a 20-25 mila tifosi ". Lo ha affermato il viceministro alla Salute ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza " e " all'di Roma l'ingresso potrebbe essere consentitoa 20-25". Lo ha affermato il viceministro alla Salute ...

Lo ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo alla trasmissione di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora. "Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con regole ...

Roma, 23 settembre 2020 - Mille persone negli stadi di calcio? Troppo pochi, per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che intervenendo a 'Un giorno da Pecora' spiega per la gioia dei tifosi: ...

