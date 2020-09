Salvini punge gli alleati: in Campania e Puglia candidati sbagliati. E con Zaia non ci saranno mai problemi (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Le candidature di Caldoro e Fitto non hanno scaldato i cuori“. Lo dice Matteo Salvini, a Radio Anch’io, analizzando i risultati delle regionali. E la sottolineatura sembra assai polemica con gli alleati di Forza Italia e FdI. Gli azzurri hanno infatti voluto Caldoro in Campania mentre Fitto è stata una scelta di FdI in Puglia. Nulla di drammatico, solo una puntualizzazione. Con Meloni e Berlusconi Salvini si è sentito in giornata e sicuramente il tema regionali è stato all’ordine del giorno. La Lega al Sud superata da Fratelli d’Italia Ma Salvini non può ignorare che proprio la Lega al Sud non ha ottenuto risultati soddisfacenti . La Lega in Campania ha avuto il 5,6%, superata da FdI al 6% e da Forza Italia al ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Le candidature di Caldoro e Fitto non hanno scaldato i cuori“. Lo dice Matteo, a Radio Anch’io, analizzando i risultati delle regionali. E la sottolineatura sembra assai polemica con glidi Forza Italia e FdI. Gli azzurri hanno infatti voluto Caldoro inmentre Fitto è stata una scelta di FdI in. Nulla di drammatico, solo una puntualizzazione. Con Meloni e Berlusconisi è sentito in giornata e sicuramente il tema regionali è stato all’ordine del giorno. La Lega al Sud superata da Fratelli d’Italia Manon può ignorare che proprio la Lega al Sud non ha ottenuto risultati soddisfacenti . La Lega inha avuto il 5,6%, superata da FdI al 6% e da Forza Italia al ...

