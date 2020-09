Mosca, ampliamo 'lista nera' sanzioni per l'Ue (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - Mosca, 23 SET - La Russia amplierà la sua 'lista nera' per l'Unione Europea come risposta alle sanzioni dell'UE. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione letta dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, -, 23 SET - La Russia amplierà la sua '' per l'Unione Europea come risposta alledell'UE. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione letta dalla ...

serenel14278447 : Mosca, ampliamo 'lista nera' sanzioni per l'Ue. Che coraggio, eliminano gli avversari con il veleno e si lamentano. - seneca4949 : RT @Massimi47715989: Mosca, ampliamo 'lista nera' sanzioni per l'Ue - Ultima Ora - ANSA - Massimi47715989 : Mosca, ampliamo 'lista nera' sanzioni per l'Ue - Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : Mosca, ampliamo ‘lista nera’ sanzioni per l’Ue - fisco24_info : Mosca, ampliamo 'lista nera' sanzioni per l'Ue: Colpiti rappresentanti Stati membri e istituzioni -

La Russia amplierà la sua 'lista nera' per l'Unione Europea come risposta alle sanzioni dell'Unione europea (Ue). Lo ha detto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione letta dalla portavoce ...

