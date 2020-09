Morata, il retroscena sull’addio all’Atletico Madrid: rapporto con Simeone rovinato dopo esclusione in partita di Champions (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaro Morata è diventato, di nuovo, un calciatore della Juventus. Il centravanti spagnolo è tornato a Torino per vestire la maglia bianconera. Ma cosa si nasconde dietro l'addio all'Atletico Madrid? Stando alla ricostruzione di Marca, il rapporto con il tecnico Simeone sarebbe una delle cause della rottura.Morata: retroscena su addio all'Atletico Madridcaption id="attachment 1025749" align="alignnone" width="648" Morata Simeone (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, Morata era stato scelto da Simeone per essere il titolare dell'Atletico Madrid. Il bomber, dal canto suo, si era confermato ad alti livelli come testimoniano i suoi numeri in termini di gol con il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaroè diventato, di nuovo, un calciatore della Juventus. Il centravanti spagnolo è tornato a Torino per vestire la maglia bianconera. Ma cosa si nasconde dietro l'addio all'Atletico? Stando alla ricostruzione di Marca, ilcon il tecnicosarebbe una delle cause della rottura.su addio all'Atleticocaption id="attachment 1025749" align="alignnone" width="648"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende,era stato scelto daper essere il titolare dell'Atletico. Il bomber, dal canto suo, si era confermato ad alti livelli come testimoniano i suoi numeri in termini di gol con il ...

