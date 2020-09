Migranti, il piano Ue: «Chi non accetta la redistribuzione pagherà i rimpatri». Conte: «Paesi di arrivo non siano soli» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un meccanismo di solidarietà che scatterà «in modo automatico» per i Migranti che vengono salvati in mare. Lo ha annunciato la commissaria europea agli Affari Interni... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un meccanismo didarietà che scatterà «in modo automatico» per iche vengono salvati in mare. Lo ha annunciato la commissaria europea agli Affari Interni...

Corriere : Von der Leyen presenta il patto sui migranti: no ai ricollocamenti obbligatori chiesti dall’Italia - ilfoglio_it : Solidarietà obbligatoria ma flessibile, più controlli alle frontiere, ancora il regolamento di Dublino. Ecco il pia… - ignaziocorrao : Altro che abolito Dublino ????? Patto migranti, Von der Leyen presenta il piano: ricollocamenti non obbligatori -… - AndreaZonzin : Speriamo in bene! - schtennis : @fufo56 @MariaLu47394970 Non ho idea, ma qui se ne dà una lettura del tutto diversa: -