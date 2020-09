Microsoft: l’acquisizione di Bethesda è “solo l’inizio” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Bethesda è solo la prima grande acquisizione di Microsoft: lo svela l’amministratore delegato Satya Nadella in un’intervista di CNET Fa ancora uno strano effetto, ma è la realtà: uno dei maggiori publisher di terze parti nell’industria videoludica, Bethesda, è stato appena assorbito da Microsoft. Si tratta di una notizia di colossale magnitudine, e questo trascende di parecchio la mera garanzia di vedere i giochi di Bethesda su Game Pass al day one. Non solo, l’acquisizione di Bethesda è “solo l’inizio”, in base a quanto sia da prendere alla lettera una dichiarazione fresca di stampa dell’amministratore delegato. Parliamo di Satya Nadella, che si è aperto oggi ai microfoni di CNET per mettere a ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 settembre 2020)è solo la prima grande acquisizione di: lo svela l’amministratore delegato Satya Nadella in un’intervista di CNET Fa ancora uno strano effetto, ma è la realtà: uno dei maggiori publisher di terze parti nell’industria videoludica,, è stato appena assorbito da. Si tratta di una notizia di colossale magnitudine, e questo trascende di parecchio la mera garanzia di vedere i giochi disu Game Pass al day one. Non solo, l’acquisizione diè “solo l’inizio”, in base a quanto sia da prendere alla lettera una dichiarazione fresca di stampa dell’amministratore delegato. Parliamo di Satya Nadella, che si è aperto oggi ai microfoni di CNET per mettere a ...

Eurogamer_it : Anche il fondatore di #Bethesda commenta l'acquisizione da parte di #Microsoft. - Eurogamer_it : Con l'acquisizione di #ZeniMax #Microsoft avrà accesso alla tecnologia streaming #Orion di #Bethesda. - Eurogamer_it : Per Jeff Grubb l'acquisizione di #Bethesda da parte di #Microsoft ha a che fare con i giochi AAA. - berkley1_ : @blueisviolet in percentuale quanto vedi possibile l’acquisizione di SEGA da parte di Microsoft? A mio parere 90% - AmePhenix : Microsoft: dopo Bethesda sta per acquisire anche SEGA? -

