Maltempo | enormi disagi ad Ardea | cadono rami | numerose strade allagate FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 settembre 2020)adper l’ondata diche si sta abbattendo sul territorio. Da stamattina si susseguono le segnalazioni da parte dei cittadini circae traffico fortemente rallentato. Difficoltà maggiori lungo Via Pratica di Mare, mentre in Viale Forlì alcunisono caduti a terra. In diverse abitazioni è stata segnalata la mancanza di corrente. Leggi anche:: immagini “spettacolari” da Pomezia () 1 di 5 ...