Luis Suarez | Sgarbi | “Avranno valutato che spagnolo e italiano difettoso fossero sufficienti al ruolo È un favoritismo legato a una logica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Vicenda? Se è consentito non conoscere la grammatica facendo il ministro degli Esteri a maggior ragione è consentito per giocare una partita di calcio. Sono sbagliate le regole”, così Vittorio, parlamentare e sindaco di Sutri, commenta il caso del calciatoree l'”esame farsa per ottenere la cittadinanza italiana”. “All’Università per stranieri avrannoche loe ileranoa garantire che potesse fare la ragione per cui era chiamato”, continua, giustificando il gesto definendolo “una una logica”. “È un giocatore di ...