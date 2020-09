L' esame della vergogna per Suárez l' italiano Deve passare per forza | guadagna 10 milioni

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Luca Fazzo A Perugia il test aggiustato per dare la cittadinanza al calciatore. I dubbi sui prof e il ruolo dei bianconeri, indagano i pm Il tweet di un'esaminatrice: "Juve" La vera domanda a questo punto è: chi glielo ha fatto fare? Quale motivazione, quale vantaggio promesso o presunto, spinge quattro stimati professori universitari a infilarsi in un guaio gigantesco, che ieri approda istantaneamente - prima impresaProcura di Perugia sotto la guida del suo nuovo capo Raffaele Cantone, ex capo dell'Anac - su decine di homepage in Italia e all'estero? D'altronde i quattro non hanno sistemato unqualunque: hanno truccato la prova didi Luis Suárez, calciatore uruguaiano in predicato quest'estate di sbarcare in Italia, sponda Juventus, e alla ricerca disperata di un ...