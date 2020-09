Ius soli e via i decreti Salvini: abbiamo vinto! (Di mercoledì 23 settembre 2020) Elezioni regionali 2020, risultati definitivi:davanti alle telecamere si può anche affermare d’aver vinto, ma nei numeri appare chiaro che il Pd è passato dal governare praticamente tutte le regioni nel 2015, tranne Liguria, Lombardia e Veneto, alle attuali 5 su 20. Il Movimento 5 Stelle resta a zero ed è improbabile che rimedi in futuro. La tecnica di questa operazione di convincimento, è quella mutuata da una frase attribuita a Goebbels: “Ripeti una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità“. E così, siccome il centro destra ha conquistato “solo” le Marche, ha perso. È un po’ come se un boxeur avesse la faccia pestata di pugni ma, siccome non è andato al tappeto (e questa era la previsione), ha vinto lui. Si proceda con la discussione sullo ius ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Elezioni regionali 2020, risultati definitivi:davanti alle telecamere si può anche affermare d’aver vinto, ma nei numeri appare chiaro che il Pd è passato dal governare praticamente tutte le regioni nel 2015, tranne Liguria, Lombardia e Veneto, alle attuali 5 su 20. Il Movimento 5 Stelle resta a zero ed è improbabile che rimedi in futuro. La tecnica di questa operazione di convincimento, è quella mutuata da una frase attribuita a Goebbels: “Ripeti una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità“. E così, siccome il centro destra ha conquistato “solo” le Marche, ha perso. È un po’ come se un boxeur avesse la faccia pestata di pugni ma, siccome non è andato al tappeto (e questa era la previsione), ha vinto lui. Si proceda con la discussione sullo ius ...

amnestyitalia : Per lo ius soli o ius culturae stiamo aspettando da anni. Non fosse stato per la scoperta dell'inganno di #Perugia… - LaStampa : Conte sposta l’asse del governo a sinistra: “Via i decreti sicurezza, poi lo Ius soli” - LaStampa : La riforma non è mai stata approvata al Senato, naufragata a palazzo Madama nel 2017 a causa della mancanza (voluta… - scarletthinks : yeah si parla di ius soli come se ne parlava sette anni fa e mia madre speranzosa e io a undici anni like 'mamma no… - yoygiada : RT @Sara__I4Iun: Riusciranno a far passare lo Ius Soli, e quando lo faranno la colpa sarà di TUTTI, sia chiaro, non faremo ostaggi, la pa… -