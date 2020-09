Highlights e gol Juve Stabia-Tritium 2-1 | Coppa Italia 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilcon glie i gol di2-1, match del primo turno di. Brivido per i campani, che dopo essere passati in vantaggio al 45′ del primo tempo per effetto dello sfortunatissimo autogol di Aldè, subiscono il pareggio di Marzaglia a dieci minuti dalla fine. Solo una gran botta di Mastalli rimedia pochi minuti dopo e vale il passaggio del turno: sarà il Pisa il prossimo avversario delle vespe.

Il video con gli highlights e i gol di Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1, match del primo turno di Coppa Italia 2020/2021. Vittoria in rimonta per i calabresi dopo il gol al 31' di Franco su punizione.