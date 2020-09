Gravina sul caso Suarez | “Si sta esagerando | lasciamo lavorare la Procura” Poi una battuta su Chiellini

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Intervenuto a ‘Sky Sport’, il presidente della FIGC Gabrieleha parlato del, che avrebbe ottenuto la cittadinanza italiana attraverso un esame facilitato. Il numero uno federale ha detto di avere fiducia negli organi competenti: “Credo che si stiala Procura Federale. Si tratta di una persona venuta in Italia per completare il suo percorso di studi. Ha iniziato a masticare l’italiano qualche anno fa.ne sa qualcosa visto che gli ha masticato un orecchio – ladi-. Ad ogni modo non penso che ci possano essere dubbi sul corso della giustizia italiana”., le telefonate che ...

Intervistato da Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha detto la sua sul caso Suarez, che avrebbe sostenuto a Perugia una versione 'facilitata' dell'esame B1 di italiano per il ...