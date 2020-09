Giorgia Palmas con la mamma e Magnini in attesa del parto (Foto) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mancano pochi giorni al parto per Giorgia Palmas e l’ex velina di Striscia la notizia con il pancione è bellissima (Foto). Accompagnata da Filippo Magnini che non la lascia un attimo e dalla sua mamma che l’ha raggiunta dalla Sardegna, eccoli tutti insieme a Milano per uno degli ultimi pranzi prima della nascita di Bollicina. E’ così che Giorgia Palmas e Filippo Magnini chiamano dolcissimi la loro bimba, non hanno ancora rivelato il nome scelto, attendono la nascita. Intanto, si dividono tra le ultime cose da sistemare prima di allargare la famiglia, le passeggiate e il lavoro della nuova casa da seguire. mamma SUSANNA E’ A MILANO PER Giorgia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mancano pochi giorni alpere l’ex velina di Striscia la notizia con il pancione è bellissima (). Accompagnata da Filippoche non la lascia un attimo e dalla suache l’ha raggiunta dalla Sardegna, eccoli tutti insieme a Milano per uno degli ultimi pranzi prima della nascita di Bollicina. E’ così chee Filippochiamano dolcissimi la loro bimba, non hanno ancora rivelato il nome scelto, attendono la nascita. Intanto, si dividono tra le ultime cose da sistemare prima di allargare la famiglia, le passeggiate e il lavoro della nuova casa da seguire.SUSANNA E’ A MILANO PER...

Kris_Cosmetics_ : Makeup anni 50 by Avon con Giorgia Palmas #kriscosmeticsitalia #avonitalia #makeup #makeupartist #watchmenow… - Fede_CM8 : Giorgia Palmas venerdì avrà il cesareo ma la mia specializzanda non è di turno in sala parto ??????? - Giorgia_Palmas : Piove mamma, noi oggi stiamo così... ?? Buongiorno!!! ?? #Cocco & #Polpetta @ Milan, Italy - MILANISTADENTR1 : RT @lucaserafini4: ?? Ci mancherai ????@Giorgia_Palmas ma tra poco sarai di nuovo mamma ?? a presto! @FiloMagnini #MilanBologna @MilanTV @acm… - digimaw : RT @lucaserafini4: ?? Ci mancherai ????@Giorgia_Palmas ma tra poco sarai di nuovo mamma ?? a presto! @FiloMagnini #MilanBologna @MilanTV @acm… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas Giorgia Palmas a pranzo con Filippo e la mamma, prima del parto TGCOM Giorgia Palmas con super pancione in giro per Milano con la madre e Magnini a pochi giorni dal parto: foto

Giorgia Palmas se ne va a spasso a Milano. Super pancione in primo piano per l’ex velina, ormai a pochi giorni dal parto. Con la mora anche il compagno e futuro marito, Filippo Magnini, e la mamma Sus ...

Giorgia Palmas a pranzo con Filippo e la mamma, prima del parto

Gravidanza agli sgoccioli per Giorgia Palmas in dolce attesa della sua secondogenita. La ex velina e il nuotatore Filippo Magnini aspettano il loro primo figlio insieme e non stanno più nella pelle. D ...

Giorgia Palmas se ne va a spasso a Milano. Super pancione in primo piano per l’ex velina, ormai a pochi giorni dal parto. Con la mora anche il compagno e futuro marito, Filippo Magnini, e la mamma Sus ...Gravidanza agli sgoccioli per Giorgia Palmas in dolce attesa della sua secondogenita. La ex velina e il nuotatore Filippo Magnini aspettano il loro primo figlio insieme e non stanno più nella pelle. D ...