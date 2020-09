Ecomondo e Key Energy tornano in scena con sicurezza rafforzata e piattaforma digitale (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Ecomondo e Key Energy tornano puntuali anche in un 2020 difficilissimo a causa della pandemia di coronavirus, che per mesi ha sospeso gli eventi e le attività fieristiche. L’evento, annualmente organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre 2020. La nuova edizione di Ecomondo è stata presentata oggi dai vertici di IEG in una conferenza stampa aperta dal Presidente Lorenzo Cagnoni. Confermato anche quest’anno un programma molto ricco con più di 60 eventi in calendario ed il consueto appuntamento con gli Stati Generali della Green economy. E vi sono anche delle importanti novità: la digitalizzazione, che consentirà di partecipare in presenza o remoto, e la sicurezza, che si fonda ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) –e Keypuntuali anche in un 2020 difficilissimo a causa della pandemia di coronavirus, che per mesi ha sospeso gli eventi e le attività fieristiche. L’evento, annualmente organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre 2020. La nuova edizione diè stata presentata oggi dai vertici di IEG in una conferenza stampa aperta dal Presidente Lorenzo Cagnoni. Confermato anche quest’anno un programma molto ricco con più di 60 eventi in calendario ed il consueto appuntamento con gli Stati Generali della Green economy. E vi sono anche delle importanti novità: la digitalizzazione, che consentirà di partecipare in presenza o remoto, e la, che si fonda ...

Rei_innova : RT @erstartup: -3? per candidarsi e partecipare a Start Up & Scale-up Innovation c/o @Ecomondo #Rimini dal 3 al 6 Novembre. Se operi nei se… - Arter_ER : RT @erstartup: -3? per candidarsi e partecipare a Start Up & Scale-up Innovation c/o @Ecomondo #Rimini dal 3 al 6 Novembre. Se operi nei se… - Qualenergiait : Ecomondo & Key Energy presentano l’edizione 2020 - Ecomondo : RT @erstartup: -3? per candidarsi e partecipare a Start Up & Scale-up Innovation c/o @Ecomondo #Rimini dal 3 al 6 Novembre. Se operi nei se… - KeyEnergyit : RT @erstartup: -3? per candidarsi e partecipare a Start Up & Scale-up Innovation c/o @Ecomondo #Rimini dal 3 al 6 Novembre. Se operi nei se… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecomondo Key Ecomondo e Key Energy tornano in scena con sicurezza rafforzata e piattaforma digitale Teleborsa Ecomondo e Key Energy tornano in scena con sicurezza rafforzata e piattaforma digitale

(Teleborsa) - Ecomondo e Key Energy tornano puntuali anche in un 2020 difficilissimo a causa della pandemia di coronavirus, che per mesi ha sospeso gli eventi e le attività fieristiche. L'evento, annu ...

Ecomondo si svela con Key energy

Questa mattina alle 11 conferenza online di presentazione di Ecomondo E Key energy 2020, di Italian Exhibition Group. E’ il primo evento internazionale di settore a svolgersi dal vivo, dal 3 al 6 nove ...

(Teleborsa) - Ecomondo e Key Energy tornano puntuali anche in un 2020 difficilissimo a causa della pandemia di coronavirus, che per mesi ha sospeso gli eventi e le attività fieristiche. L'evento, annu ...Questa mattina alle 11 conferenza online di presentazione di Ecomondo E Key energy 2020, di Italian Exhibition Group. E’ il primo evento internazionale di settore a svolgersi dal vivo, dal 3 al 6 nove ...