Doppio segnale sulle date del Prime Day 2020 di Amazon ad ottobre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Unestremamente interessante quello che posso condividere con voi, oggi 23 settembre, a proposito delDaydi. In tanti si stanno chiedendo quali siano lescelte dallo store, soprattutto coloro che sono in bilico nel portare a termine un ordine, magari aspettando giorni migliori con prezzi più convenienti. Nei giorni scorsi vi abbiamo già riportato qualche voce di corridoio sotto questo punto di vista, ma quelle odierne sembrano essere spifferi che sanno molto di mossa ufficiale da parte del market. Segnate questeper ilDaydiCome tutti sanno, ilDaydiarriverà in ritardo rispetto agli ...