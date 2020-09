Covid, conclusa la prima fase dello studio di sieroprevalenza: “Giovani meno suscettibili a infettarsi e sviluppano forme meno gravi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si è conclusa la prima parte dello studio di sieroprevalenza SARS-CoV-2 che ha visto coinvolti i quattro comuni lombardi di Castiglione d’Adda, Carpiano, Vanzaghello e Suisio e circa 10mila cittadini. A realizzarlo il dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco, in collaborazione con Medispa, azienda che sviluppa tecnologie per la prevenzione e la salute. Nello svolgimento dello studio sono stati utilizzati i test rapidi immuno-cromatografici di primaLab, azienda impegnata nello sviluppo e nella produzione di dispositivi diagnostici in vitro. “In un primo breve contributo scientifico, già pubblicato sul Journal of Infection, che riguarda solo i dati di Castiglione d’Adda, abbiamo potuto descrivere come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si èlapartediSARS-CoV-2 che ha visto coinvolti i quattro comuni lombardi di Castiglione d’Adda, Carpiano, Vanzaghello e Suisio e circa 10mila cittadini. A realizzarlo il dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco, in collaborazione con Medispa, azienda che sviluppa tecnologie per la prevenzione e la salute. Nello svolgimentosono stati utilizzati i test rapidi immuno-cromatografici diLab, azienda impegnata nello sviluppo e nella produzione di dispositivi diagnostici in vitro. “In un primo breve contributo scientifico, già pubblicato sul Journal of Infection, che riguarda solo i dati di Castiglione d’Adda, abbiamo potuto descrivere come ...

fattoquotidiano : Covid, conclusa la prima fase dello studio di sieroprevalenza: “Giovani meno suscettibili a infettarsi e sviluppano… - AndreaChirizzi : @AganKureAKAcSen @juventusfc Già nella stagione appena conclusa, alla ripresa post covid le convocazioni delle part… - nopost3b : RT @Masssimilianoo: Settimana scolastica quasi conclusa per mia figlia. Primo giorno: studio regole Covid Secondo, terzo e quarto giorno: d… - CarpaneseSilva1 : RT @Masssimilianoo: Settimana scolastica quasi conclusa per mia figlia. Primo giorno: studio regole Covid Secondo, terzo e quarto giorno: d… - MissDarcy60 : RT @Masssimilianoo: Settimana scolastica quasi conclusa per mia figlia. Primo giorno: studio regole Covid Secondo, terzo e quarto giorno: d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid conclusa Covid, conclusa la prima fase dello studio di sieroprevalenza: “Giovani meno suscettibili a infettarsi… Il Fatto Quotidiano Covid, italiano a Parigi: «Boom di contagi, serve stretta dopo rimozione collettiva»

l'idea il rischio del Coronavirus è ancora alto. I parigini reagiranno da parigini; borbotteranno un pò ma alla fine accetteranno la situazione», conclude Puppo, ipotizzando una possibile reazione dei ...

“In fila coi colleghi per il tampone Covid, viene allontanato”: l’ombra del razzismo

Insieme ad alcuni colleghi era in attesa del tampone Covid, ma è stato allontanato ... Se questi fatti corrispondono a verità – conclude Marciano – chi ha maltrattato Ibrah impedendogli l’accesso al ...

l'idea il rischio del Coronavirus è ancora alto. I parigini reagiranno da parigini; borbotteranno un pò ma alla fine accetteranno la situazione», conclude Puppo, ipotizzando una possibile reazione dei ...Insieme ad alcuni colleghi era in attesa del tampone Covid, ma è stato allontanato ... Se questi fatti corrispondono a verità – conclude Marciano – chi ha maltrattato Ibrah impedendogli l’accesso al ...