Covid-19, nuova impennata di positivi in Regione Campania (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sale, e di molto, il numero di nuovi positivi al coronavirus rispetto alla giornata di ieri. Anche a fronte di un numero di tamponi più basso. Se ieri i contagi si erano fermati a 158, oggi sono 248 con circa 400 tamponi effettuati in meno. Di seguito il bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 248 Tamponi del giorno: 4.901 Totale positivi: 10.907 Totale tamponi: 553.231 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 457 Guariti del giorno: 136 Totale guariti: 5.383​ L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sale, e di molto, il numero di nuovial coronavirus rispetto alla giornata di ieri. Anche a fronte di un numero di tamponi più basso. Se ieri i contagi si erano fermati a 158, oggi sono 248 con circa 400 tamponi effettuati in meno. Di seguito il bollettino diramato dall’Unità di Crisi delladel giorno: 248 Tamponi del giorno: 4.901 Totale: 10.907 Totale tamponi: 553.231 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 457 Guariti del giorno: 136 Totale guariti: 5.383​ L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GiovanniToti : Oggi il ministro #Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test ai cittadini provenienti da… - CottarelliCPI : Oggi ho partecipato a Cremona, una delle città più colpite dal Covid, alla cerimonia di consegna di una nuova ambul… - marcofurfaro : In Toscana, la candidata della Lega Nord ha messo nelle sue liste un fascista dichiarato, di Forza Nuova. Uno che n… - AnsaSardegna : Agus, subito in Aula per nuova emergenza contagi. Capogruppo Progressisti, Consiglio non può ridursi a spettatore… - DomenicoMazzil5 : RT @orasolaretv2000: #21settembre alle 14 @TV2000it, canale 28, la nuova stagione de L’Ora Solare inizia col sorriso di Enzo Iacchetti, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Coronavirus oggi 23 settembre, bollettino Covid. Contagi, nuova impennata nelle Marche il Resto del Carlino CORONAVIRUS. RISALGONO I POSITIVI IN CAMPANIA. RAGGIUNTA QUOTA 248

Nuova impennata di soggetti positivi in Campania. Sono, infatti, 248 i positivi del giorno come riportato dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

Paire è ancora positivo: gioca (e si ritira) ad Amburgo ma rischia il forfait al Roland Garros

Benoit Paire non sembra riuscire a trovare pace in quest’ultimo periodo. Il francese è sceso in campo ad Amburgo contro Casper Ruud, salvo poi ritirarsi sul punteggio di 6-4 2-0 in favore del suo avve ...

Nuova impennata di soggetti positivi in Campania. Sono, infatti, 248 i positivi del giorno come riportato dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania.Benoit Paire non sembra riuscire a trovare pace in quest’ultimo periodo. Il francese è sceso in campo ad Amburgo contro Casper Ruud, salvo poi ritirarsi sul punteggio di 6-4 2-0 in favore del suo avve ...