Cocaina dal Sud America a Milano, 6 arresti anche a Gallarate e Meda | VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Guardia di Finanza ha arrestato 6 persone di originarie del Sud America ma residenti da anni in Italia, per traffico internazionale di stupefacenti, sequestrando anche 14 kg di Cocaina. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cocaina dal Sud America a Milano, 6 arresti anche a Gallarate e Meda VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Guardia di Finanza ha arrestato 6 persone di originarie del Sudma residenti da anni in Italia, per traffico internazionale di stupefacenti, sequestrando14 kg di. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di, hanno eseguito … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolodal Sud, 6proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Cocaina dal Sud America a Milano, 6 arresti anche a Gallarate e Meda | VIDEO - NDroghe : @ugoferrando ...ma i politici puntano tutto sulla repressione (peraltro di quelle meno dannose/pericolose): 'La… - MoonRos : @DeliSte @rubio_chef L'11 agosto 2018 Saviano e la Mondadori Libri sono stati condannati dal Tribunale di Milano pe… - egosolipsist : È tutto così noioso boia di un cristo in questo momento dovrei pippare cocaina dal culo di una modella come dicapri… - Drakesmad_ : Poi oggi gli ho fatto vedere lo scherzo delle Iene dove lo rinchiudevano in un Hotel con gatti morti orge cocaina e si è pisciato dal ridere -