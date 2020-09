Boris Johnson sul coronavirus: “In Italia meno casi di noi perché nel Regno Unito amiamo la libertà” (Video) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Londra, 23 set – I numeri del coronavirus in Inghilterra tornano ad essere importanti e lo spettro di un secondo lockdown inizia a stagliarsi contro la linea d’orizzonte. Stando ai dati rilasciati dalle istituzioni sanitarie inglesi, alla data del 22 settembre venivano registrati 4.926 nuovi contagi, con un aumento di +558, per un totale complessivo di 403.551 contagi. Il 22 settembre si sono avuti 37 morti, per un totale di 41.825 persone decedute dall’inizio della pandemia. Con questi dati, il primo ministro Boris Johnson si è recato alla Camera dei Comuni per una informativa a seguito della presentazione di molteplici interrogazioni parlamentari; lo speaker gli ha chiesto, riassumendo il tono generale e la preoccupazione degli interroganti, per quale motivo in Inghilterra il numero dei contagi stia aumentando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Londra, 23 set – I numeri delin Inghilterra tornano ad essere importanti e lo spettro di un secondo lockdown inizia a stagliarsi contro la linea d’orizzonte. Stando ai dati rilasciati dalle istituzioni sanitarie inglesi, alla data del 22 settembre venivano registrati 4.926 nuovi contagi, con un aumento di +558, per un totale complessivo di 403.551 contagi. Il 22 settembre si sono avuti 37 morti, per un totale di 41.825 persone decedute dall’inizio della pandemia. Con questi dati, il primo ministrosi è recato alla Camera dei Comuni per una informativa a seguito della presentazione di molteplici interrogazioni parlamentari; lo speaker gli ha chiesto, riassumendo il tono generale e la preoccupazione degli interroganti, per quale motivo in Inghilterra il numero dei contagi stia aumentando ...

