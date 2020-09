Bimbo ucciso a Cardito, la richiesta di condanna a Tony Badre e la madre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Prosegue il processo per i drammatici fatti di Cardito, dove il 27 gennaio 2019 il piccolo Giuseppe è stato massacrato di botte dal patrigno, Tony Badre. Proprio contro di lui e la madre, che avrebbe aspettato a chiamare i soccorsi e persino cercato di coprire l’accaduto, ora si è abbattuta la pesante richiesta della Procura, che punta ad una solenne condanna. Cardito, chiesto l’ergastolo per Tony Badre e la madre Da quanto si apprende, infatti, i sostituti procuratori Paola Izzo e Fabio Sozio, che stanno seguendo il primo processo presso la terza Corte d’Assise del Tribunale di Napoli, hanno chiesto il massimo della pena. Troppa la brutalità e i risvolti tremendi della ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Prosegue il processo per i drammatici fatti di, dove il 27 gennaio 2019 il piccolo Giuseppe è stato massacrato di botte dal patrigno,. Proprio contro di lui e la, che avrebbe aspettato a chiamare i soccorsi e persino cercato di coprire l’accaduto, ora si è abbattuta la pesantedella Procura, che punta ad una solenne, chiesto l’ergastolo pere laDa quanto si apprende, infatti, i sostituti procuratori Paola Izzo e Fabio Sozio, che stanno seguendo il primo processo presso la terza Corte d’Assise del Tribunale di Napoli, hanno chiesto il massimo della pena. Troppa la brutalità e i risvolti tremendi della ...

SkyTG24 : Bimbo ucciso a Cardito: chiesto l’ergastolo per madre e patrigno - patriziaandreoz : RT @SkyTG24: Bimbo ucciso a Cardito: chiesto l’ergastolo per madre e patrigno - fanpage : Valentina Casa non ha fatto nulla per salvare i figli dalla furia dell'allora compagno - Testament73 : Bimbo ucciso: pm chiedono ergastolo per madre e assassino - Campania - -