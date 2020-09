Assalto ad un portavalori nel centro città: rapinatori sparano tra la gente (Di mercoledì 23 settembre 2020) Attimi di paura a Giugliano, provincia di Napoli, dove una banda di rapinatori ha assaltato un portavalori in pieno centro città. Immediato l’intervento degli uomini della Squadra Mobile, che ora sono sulle tracce degli assalitori. Il gruppo ha atteso il furgone al suo arrivo presso la filiale di una banca, dopodiché ha agito sparando colpi in aria nonostante la presenza di numerosi passanti, facendo piombare l’intera zona nel caos. Assaltato un portavalori È accaduto tutto in pieno giorno e nel centro cittadino. Il portavalori, un furgone della Cosmopol, doveva effettuare una consegna presso la filiale Unicredit. Scese dal mezzo per aprire il retro del furgone, le guardie giurate hanno notato la presenza di tre individui palesemente sospetti; ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Attimi di paura a Giugliano, provincia di Napoli, dove una banda diha assaltato unin pienocittà. Immediato l’intervento degli uomini della Squadra Mobile, che ora sono sulle tracce degli assalitori. Il gruppo ha atteso il furgone al suo arrivo presso la filiale di una banca, dopodiché ha agito sparando colpi in aria nonostante la presenza di numerosi passanti, facendo piombare l’intera zona nel caos. Assaltato unÈ accaduto tutto in pieno giorno e nelcittadino. Il, un furgone della Cosmopol, doveva effettuare una consegna presso la filiale Unicredit. Scese dal mezzo per aprire il retro del furgone, le guardie giurate hanno notato la presenza di tre individui palesemente sospetti; ...

