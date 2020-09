Amore, cucina e curry il film con Helen Mirren giovedì 24 settemebre su Rai 2 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Amore, cucina e curry su Rai 2 giovedì 24 settembre il film con Helen Mirren già disponibile in streaming su Rai Play. Trama e trailer Serata dal sapore indiano giovedì 24 settembre su Rai 2 con Amore cucina e curry la pellicola con Helen Mirren e in cui troviamo Manish Dayal che gli appassionati di serie tv conoscono per The Resident (FoxLife – Rai 1). Tratto dal bestseller “Madame Mallory e il piccolo chef indiano” di Richard C. Morais, il film del 2014 è prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey, diretto da Lasse Hallstrom con la sceneggiatura di Steven Knight (Taboo, Peaky Blinders). A seguire su Rai Movie ci sarà uno ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 settembre 2020)su Rai 2 giovedì 24 settembre ilcongià disponibile in streaming su Rai Play. Trama e trailer Serata dal sapore indiano giovedì 24 settembre su Rai 2 conla pellicola cone in cui troviamo Manish Dayal che gli appassionati di serie tv conoscono per The Resident (FoxLife – Rai 1). Tratto dal bestseller “Madame Mallory e il piccolo chef indiano” di Richard C. Morais, ildel 2014 è prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey, diretto da Lasse Hallstrom con la sceneggiatura di Steven Knight (Taboo, Peaky Blinders). A seguire su Rai Movie ci sarà uno ...

