Tumore al polmone positivo alla fusione RET, Fda approva pralsetinib (Di martedì 22 settembre 2020) Tumore polmonare non a piccole cellule metastatico positivo alla fusione RET: l'Fda ha concesso l'approvazione accelerata a pralsetinib L'Fda ha concesso l'approvazione accelerata a pralsetinib per il trattamento di adulti affetti da Tumore polmonare non a piccole cellule metastatico e un'alterazione (mutazione o fusione) nel gene RET ("REarranged during Transfection"). Sviluppato da Blueprint Medicines, il farmaco, che sarà messo in… L'articolo Corriere Nazionale.

