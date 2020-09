Torino: Fraccaro, 'condanna impedisce candidatura Appendino, spero in verdetto appello' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Sono rimasto sorpreso, ma le sentenze si rispettano. Ho grande stima" per Chiara Appendino. "Lei si è giustamente autosospesa dal M5S, visto il nostro codice di comportamento, e questo le impedisce una ricandidatura. Non so se abbia mai pensato di entrare in una segreteria politica" del Movimento 5 stelle, "ma mi auguro che in appello ribalterà la sentenza. Non cambia quello che penso di lei". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un'intervista a 'La Stampa'. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Sono rimasto sorpreso, ma le sentenze si rispettano. Ho grande stima" per Chiara. "Lei si è giustamente autosospesa dal M5S, visto il nostro codice di comportamento, e questo leuna ri. Non so se abbia mai pensato di entrare in una segreteria politica" del Movimento 5 stelle, "ma mi auguro che inribalterà la sentenza. Non cambia quello che penso di lei". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo, in un'intervista a 'La Stampa'.

TV7Benevento : Torino: Fraccaro, 'condanna impedisce candidatura Appendino, spero in verdetto appello'... - donatellaluisa : RT @Leonardo_IT: In occasione della conclusione delle lavorazioni in Italia per la missione #ExoMars2022, @riccardo_fra e @LDO_CEO hanno ra… - formichenews : ?? Da #Torino a Marte, passando per la Luna ?? Il sottosegretario Fraccaro (@riccardo_fra) racconta la visita tra… - webnauta5_9 : RT @Leonardo_IT: In occasione della conclusione delle lavorazioni in Italia per la missione #ExoMars2022, @riccardo_fra e @LDO_CEO hanno ra… - Egaleonis : RT @Leonardo_IT: In occasione della conclusione delle lavorazioni in Italia per la missione #ExoMars2022, @riccardo_fra e @LDO_CEO hanno ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Fraccaro Torino: Fraccaro, 'condanna impedisce candidatura Appendino, spero in verdetto appello' LiberoQuotidiano.it ExoMars 2022: Fraccaro e Profumo in visita a Torino

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Spazio, Ricca ...

Stampa e regime

Buongiorno agli ascoltatori bentornati a stampa e regime la rassegna stampa di radio radicale in studio Roberta Iannuzzi con l'assistenza in regia di Piero Scaldaferri dunque oggi e venerdì diciotto s ...

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Spazio, Ricca ...Buongiorno agli ascoltatori bentornati a stampa e regime la rassegna stampa di radio radicale in studio Roberta Iannuzzi con l'assistenza in regia di Piero Scaldaferri dunque oggi e venerdì diciotto s ...