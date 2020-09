Sabato «Dona una spesa» raccolta alimentare per i più fragili (Di martedì 22 settembre 2020) Sabato 26 settembre arriva per la prima volta anche a Bergamo «Dona una spesa», la raccolta alimentare nei punti vendita Conad promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato Bergamo, Caritas Diocesana e Associazione San Vincenzo De Paoli in collaborazione con Conad Centro Nord. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 settembre 2020)26 settembre arriva per la prima volta anche a Bergamo «una», lanei punti vendita Conad promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato Bergamo, Caritas Diocesana e Associazione San Vincenzo De Paoli in collaborazione con Conad Centro Nord.

Isabel84003202 : Questo momento è bellissimo ?? Una donna che per amore dona la sua disponibilità Prendersi cura di una bambina appa… - andreamoro_ : RT @lanavediteseoed: Verso @pordenonelegge ???? Venerdì 18 e sabato 19 vi aspettiamo a #Pordenone con @andreamoro_, @alearesu e Massimo Donà… - andreamoro_ : RT @lanavediteseoed: @pordenonelegge, arriviamo! ?? ?? Domani e sabato saremo a #Pordenone per tre incontri con i nostri autori: ??Venerdì all… - AgenziaOpinione : ADMO Trentino * SOLIDARIETÀ: « ” Chicco Sorriso” , in 39 punti vendita Coop – Famiglia Cooperativa – Sait la campag… - SCasorati : DONA FERENTES Manuele Cerutti / Francesca Ferreri OPEN DAYS sabato 26 settembre dalle ore 16.00 > 19.00 / domenic… -