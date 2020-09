Regionali | Fico | “Sbagliato dare la colpa della crisi del Movimento solo a qualcuno | responsabilità è collettiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) “Il5 stelle ha perso nettamente le elezioni, ora come in passato. Non vorrei però che si facesse l’errore di collegare ladel M5s alla sconfitta delle. Ladi identità non nasce con questa sconfitta ma è una cosa che va avanti da molto tempo”. Lo ha detto il presidente M5sCamera Roberto, in un punto stampa in cui ha commentato l’esito del voto del referendum e dellee ha ribadito la necessità di fare gli Stati generali delconvocati “ormai da molto tempo ed interrotti a causa dell’emergenza Coronavirus”. Appuntamento, ha specificato, che non si deve ridurre a “una giornata-spot. Li vorrei ...