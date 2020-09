Referendum: Mirabelli, 'Camere non delegittimate, ora regolamenti e legge voto' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Sul piano giuridico questo Parlamento non è affatto delegittimato. Semmai ha un compito stringente da portare a compimento, prima del voto. Una nuova legge elettorale e dei regolamenti parlamentari nuovi da consegnare alla futura legislatura. Per il Senato è più urgente, ma sarebbe poi opportuno che si uniformi anche l'altro ramo del Parlamento. Sarebbe auspicabile il concorso di tutti: non sono temi che riguardano solo una parte o la maggioranza. È auspicabile quindi un sincero dialogo e un'intesa fra maggioranza e opposizione". Lo afferma, in un'intervista ad 'Avvenire', Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Sul piano giuridico questo Parlamento non è affatto delegittimato. Semmai ha un compito stringente da portare a compimento, prima del. Una nuovaelettorale e deiparlamentari nuovi da consegnare alla futura legislatura. Per il Senato è più urgente, ma sarebbe poi opportuno che si uniformi anche l'altro ramo del Parlamento. Sarebbe auspicabile il concorso di tutti: non sono temi che riguardano solo una parte o la maggioranza. È auspicabile quindi un sincero dialogo e un'intesa fra maggioranza e opposizione". Lo afferma, in un'intervista ad 'Avvenire', Cesare, presidente emerito della Corte costituzionale.

TV7Benevento : Referendum: Mirabelli, 'Camere non delegittimate, ora regolamenti e legge voto'... - gerard_kieffer : RT @Avvenire_Nei: #Mirabelli: «Serve la legge elettorale. Il Parlamento non è delegittimato» - Avvenire_Nei : #Mirabelli: «Serve la legge elettorale. Il Parlamento non è delegittimato» - interrisnews : +++SPOGLIO REFERENDUM GLI APPROFONDIMENTI DI INTERRIS: Il presidente emerito della Corte Costituzionale spiega se e… - ADM_assdemxmi : Intervento di Franco Mirabelli sulle ragioni del sì al referendum a Cinisello Balsamo via @AreaDem -