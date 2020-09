Pil, un rimbalzo del 6% nel 2021 (Di martedì 22 settembre 2020) È qualcosa di più che un semplice numero. Perché è il numero che tutti si aspettano di conoscere. Perché, a cascata, quel numero misura la capacità dell’Italia di rialzarsi in piedi dopo essere stata presa a pugni in faccia dal Covid. E da questa capacità dipendono una miriade di altri fattori, sintetizzabili in uno: la fiducia nei confronti del Paese. Eccolo il numero, comparso nelle valutazioni che sono state fatte nel pomeriggio al ministero dell’Economia: +6 per cento. È il rimbalzo del Pil che il Governo si aspetta il prossimo anno. E che sarà contenuto nella Nota di aggiornamento al Def, la cornice dei conti pubblici che sarà riaggiornata la prossima settimana. La quantificazione del rimbalzo è emersa come media di più scenari che sono stati ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) È qualcosa di più che un semplice numero. Perché è il numero che tutti si aspettano di conoscere. Perché, a cascata, quel numero misura la capacità dell’Italia di rialzarsi in piedi dopo essere stata presa a pugni in faccia dal Covid. E da questa capacità dipendono una miriade di altri fattori, sintetizzabili in uno: la fiducia nei confronti del Paese. Eccolo il numero, comparso nelle valutazioni che sono state fatte nel pomeriggio al ministero dell’Economia: +6 per cento. È ildel Pil che il Governo si aspetta il prossimo anno. E che sarà contenuto nella Nota di aggiornamento al Def, la cornice dei conti pubblici che sarà riaggiornata la prossima settimana. La quantificazione delè emersa come media di più scenari che sono stati ...

