«Patrizia De Blanck nipote di Mussolini» | la rivelazione a Live Non è la D’Urso «Ecco chi era il padre»

(Di martedì 22 settembre 2020) “Non è la D’Urso”, choc al Grande Fratello Vip: «Dedi Benito». A “Non è la D’Urso” le prove secondo cuide, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, non sarebbe una contessa ma in realtà ladi Benito. A svelarlo il giornalista di “Oggi” Giangavino Sulas, che ha trovato i documenti sul caso nell’archivio del settimanale. E’ stata infatti la stessaDea raccontare alla rivista la sua storia in un’intervista e a svelare di essere ladel Duce. Il papà di ...

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - 91lucry2 : RT @IlPaoloGiordano: Ma se Patrizia De Blanck è la nipote di Mussolini, allora Bruno Vespa è suo zio? #basta #bastascemenze #cosabisognasen… - iidkale : RT @believeinmusic_: Patrizia De Blanck: “Questo è un paese maschilista e la donna a 40 anni deve essere buttata al cesso, tu allora mandal… -

Personaggi noti sotto i riflettori. Anche della critica. Domenica Live si apre parlando del Grande Fratello Vip e, in particolare, di Patrizia De Blanck: “Verace o troppo volgare?”, è il primo quesito ...Curiosa gag tra Patrizia De Blanck e Matilde Brandi che si votano a vicenda per motivi poco seri, come se non volessero mettersi in gioco. Ecco intanto il video di chi ha votato chi, continua dopo: ...