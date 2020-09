Nazionale femminile | Bertolini | “Molto contenta della prestazione”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020) “Sono moltoprestazione. Era fondamentale conquistare i tre punti e ci siamo riuscite sbloccando il risultato nel primo tempo e facendo poi vedere tante buone cose”. Queste le prime paroleCt Milenaal termine del match dell’Italia contro la Bosnia Erzegovina, valido per le qualificazioni agli Europei 2022. “Le ragazze sono state veramente brave. Le premesse sono buone, ma dovremo continuare a lavorare per fare in modo di presentarci al meglio alla doppia sfida con la Danimarca” ha aggiunto. Presente allo stadio di Zenica anche il presidenteDivisione CalcioLudovica Mantovani, che al terminegara ha dichiarato: “Faccio i complimenti alle Azzurre. ...