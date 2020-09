Meteo ROMA, l’Autunno ci prova. Venerdì temporali e calo temperatura (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA Piazza del popolo Ancora due giorni di incertezza che deriva dal transito di masse d’aria instabile. Mentre si prospetta un peggioramento del tempo, fugace, ma con temporali anche intensi, per venerdì, quando transiterà una perturbazione. Si avrà un sensibile rinforzo del vento. Mercoledì 23: nuvoloso con rovesci, caldo moderato. temperatura da 19°C a 23°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 33 Km/h Giovedì 24: poco nuvoloso, caldo. temperatura da 19°C a 26°C Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 34 Km/h Venerdì 25: poco nuvoloso con temporali, caldo. temperatura da 17°C a ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 22 settembre 2020)Piazza del popolo Ancora due giorni di incertezza che deriva dal transito di masse d’aria instabile. Mentre si prospetta un peggioramento del tempo, fugace, ma conanche intensi, per venerdì, quando transiterà una perturbazione. Si avrà un sensibile rinforzo del vento. Mercoledì 23: nuvoloso con rovesci, caldo moderato.da 19°C a 23°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 33 Km/h Giovedì 24: poco nuvoloso, caldo.da 19°C a 26°C Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 34 Km/h Venerdì 25: poco nuvoloso con, caldo.da 17°C a ...

