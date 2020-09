James Bond in lutto, è morto il noto attore: fu Hugo Drax in 007 (Di martedì 22 settembre 2020) lutto nel mondo del cinema, è morto l’attore noto per aver interpretato il cattivo Hugo Drax in Moonraker – Operazione Spazio. Siamo nel 1979, nei cinema esce Moonraker – Operazione Spazio, la quarta pellicola della saga del celebre spia James Bond, alias 007. Il film incasso quasi il doppio del precedente (La spia che mi amava, 1977) e, almeno fino al 1995, detenne il record di incassi tra i film della serie. Candidato ai Premi Oscar per i suoi effetti speciali, supervisionati da Derek Meddings, il film fu tra i più spettacolari della serie fino a quel momento. Roger Mooor veste i panni di 007 e il suo temibile nemico, Hugo ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020)nel mondo del cinema, èl’per aver interpretato il cattivoin Moonraker – Operazione Spazio. Siamo nel 1979, nei cinema esce Moonraker – Operazione Spazio, la quarta pellicola della saga del celebre spia, alias 007. Il film incasso quasi il doppio del precedente (La spia che mi amava, 1977) e, almeno fino al 1995, detenne il record di incassi tra i film della serie. Candidato ai Premi Oscar per i suoi effetti speciali, supervisionati da Derek Meddings, il film fu tra i più spettacolari della serie fino a quel momento. Roger Mooor veste i panni di 007 e il suo temibile nemico,...

