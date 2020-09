In Valle D’Aosta Zingaretti prova il 4-3: “Pronti a patto con autonomisti per fermare le destre”. Pd e Union Valdotaine uniti superano la Lega (Di martedì 22 settembre 2020) Per Matteo Salvini doveva essere un 7-0, poi i primi risultati alle urne gli hanno consegnato un pareggio. Ma ora il leader leghista rischia pure il sorpasso. Nella partita delle Regionali sono arrivati soltanto ora i dati della piccola Valle D’Aosta, Regione a statuto speciale con regole tutte sue in materia di legge elettorale. Nonostante la Lega risulti primo partito con il 23,9%, in forte ascesa rispetto al 17,06% ottenuto nel 2018, il rischio è che non riesca a formare una maggioranza in Consiglio. Per ottenerla serve infatti un accordo post-elezioni, dal momento che in Valle vige il sistema proporzionale. E il Pd, che con la sua lista Progetto civico progressista porta a casa il 15% circa, si dice già pronto a stipulare un’intesa con gli autonomisti di Union ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Per Matteo Salvini doveva essere un 7-0, poi i primi risultati alle urne gli hanno consegnato un pareggio. Ma ora il leader leghista rischia pure il sorpasso. Nella partita delle Regionali sono arrivati soltanto ora i dati della piccolaD’Aosta, Regione a statuto speciale con regole tutte sue in materia di legge elettorale. Nonostante larisulti primo partito con il 23,9%, in forte ascesa rispetto al 17,06% ottenuto nel 2018, il rischio è che non riesca a formare una maggioranza in Consiglio. Per ottenerla serve infatti un accordo post-elezioni, dal momento che invige il sistema proporzionale. E il Pd, che con la sua lista Progetto civico progressista porta a casa il 15% circa, si dice già pronto a stipulare un’intesa con glidi...

