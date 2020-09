"Hanno bevuto, sono incivili...". E ora Toscani insulta i veneti (Di martedì 22 settembre 2020) Francesca Galici Oliviero Toscani al veleno in radio a La Zanzara per commentare i risultati delle elezioni: non risparmia la Ceccardi e Luca Zaia ma nemmeno i conduttori di Rete4 e i frequentatori delle discoteche Oliviero Toscani senza freni nell'intervista post elezioni a La Zanzara, durante la quale ha commentato i risultati delle elezioni, il cui spoglio si sta concludendo. Il fotografo ha picchiato duro contro il centrodestra, in particolare contro Susanna Ceccardi, candidata come governatore della Toscana, e Luca Zaia, rieletto in Veneto. "La Ceccardi era una barbara, dalla Toscana è venuto un segnale fantastico. La Toscana è un posto civile e dove c’è civiltà la Lega non va, mentre dove c’è barbarie funziona", afferma Oliviero Toscani da Giuseppe Cruciani, accusando ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Francesca Galici Olivieroal veleno in radio a La Zanzara per commentare i risultati delle elezioni: non risparmia la Ceccardi e Luca Zaia ma nemmeno i conduttori di Rete4 e i frequentatori delle discoteche Olivierosenza freni nell'intervista post elezioni a La Zanzara, durante la quale ha commentato i risultati delle elezioni, il cui spoglio si sta concludendo. Il fotografo ha picchiato duro contro il centrodestra, in particolare contro Susanna Ceccardi, candidata come governatore della Toscana, e Luca Zaia, rieletto in Veneto. "La Ceccardi era una barbara, dalla Toscana è venuto un segnale fantastico. La Toscana è un posto civile e dove c’è civiltà la Lega non va, mentre dove c’è barbarie funziona", afferma Olivieroda Giuseppe Cruciani, accusando ...

mangela46 : @antonio_bordin Ormai hanno bevuto l'acqua della mola (del potere ) è qualcosa si aggrapperanno purtroppo - Noia26145856 : @CicRosina Ah non te l'hanno detto? Se lo sono già bevuto! - palmiro39882173 : @QRepubblica Legnata ?? che ti sei bevuto pensa 16 regioni su 20 sono di destra ...la legnata l'ha presa la sinistr… - manuelblu : @miregiuggi @mante @andrew_mella @valfurla Diglielo ai genitori dei neonati che si sono presi il batterio killer al… - SpringFlower_V : Secondo me hanno bevuto, non ce altra spiegazione #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno bevuto Hanno bevuto, sono incivili...". E Toscani ora insulta i veneti ilGiornale.it Duello a colpi di bottiglie rotte in piazza, arrestato 44enne per tentato omicidio

A dar vita allos contro sarebbero stati motivi banali aggravati, probabilmente, dal fatto che entrambi sembra avessero bevuto Giallo a Capo d'Orlando. Un uomo di 48 anni è morto con una coltellata ...

“Se mostri il seno bevanda gratis”. Polemica sul cartello sessista del locale di Milano

Bufera su La Social Chupiteria, in zona Bocconi, e il cartello esposto sul bancone: bevute gratuite in base alla taglia di reggiseno con la scusa del «gioco simpatico per le nostre clienti» Forse vole ...

A dar vita allos contro sarebbero stati motivi banali aggravati, probabilmente, dal fatto che entrambi sembra avessero bevuto Giallo a Capo d'Orlando. Un uomo di 48 anni è morto con una coltellata ...Bufera su La Social Chupiteria, in zona Bocconi, e il cartello esposto sul bancone: bevute gratuite in base alla taglia di reggiseno con la scusa del «gioco simpatico per le nostre clienti» Forse vole ...